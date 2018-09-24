По уровню жизни Украина все еще между Кубой и Македонией - исследование

Годом ранее наша страна также заняла 64-е место среди 128 стран мира.

Украина заняла 64-е место по уровню социального развития среди 146 стран мира, после того как годом ранее наша страна заняла 64-е место среди 128 стран.

Читайте такжеСколько дней нужно работать украинцам, чтобы купить новый iPhone - исследование

Об этом свидетельствуют итоги ежегодного исследования "Индекс социального развития", разработанного американской неправительственной организацией Social Progress Imperative при поддержке Deloitte.

По результатам исследования, Украина расположилась между Кубой и Македонией, продолжая оставаться в группе стран с развитием выше среднего.

В то же время отмечается некоторое улучшение показателей в категориях "Основные потребности человека", "Основы благополучия" и "Возможности".

Уровень ВВП Украины на душу населения повысился с 7,457 тысячи долларов в 2017 году до 7,668 тысячи долларов в 2018 году.

Лидером рейтинга стала Норвегия, в то время как Центральная Африканская Республика заняла последнюю 146-ю строчку.

Как сообщал УНИАН, по итогам ежегодного исследования "Индекс социального развития", разработанного американской неправительственной организацией Social Progress Imperative при поддержке Deloitte, Украина в 2017 году заняла 64-е место по уровню жизни среди 128 стран мира, войдя в группу стран с социальным развитием выше среднего.