Родзинского отстранили от банкротства "Промтехсервис"

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда признал незаконным назначение ликвидатором БПФ ПО "Промтехсервис" Анатолия Родзинского и восстановил в должности независимого ликвидатора Александр Чернышенко.

Такое решение было вынесено 20 сентября 2018 года.

Также Кассационный суд подтвердил законность включения "Укрсоцбанк" в реестр требований кредиторов, как главного кредитора на сумму более 10 млн. грн. и признал правомерным отмену результатов аукциона от 19 июля 2017 года, когда был проведен аукцион по реализации залогового объекта.

По случайности победителем аукциона стала дочь должника – Анна Казакова, которая предложила 521 тыс. грн за почти 2 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости, что почти в 20 раз ниже рыночной стоимости объекта.

Судом было установлено, что реализация недвижимого имущества, которое является предметом обеспечения требований Крупного кредитора, произошло без его согласия и данные торги 18 марта 2018 года были признаны недействительными. В дальнейшем высшая инстанция подтвердила обоснованность данного решения.

Высшая судебная инстанция еще раз подтвердила незаконность действий бывшего ликвидатора Анатолия Родзинского касательно залогового имущества с нарушением прав кредиторов.

Напомним, ранее несмотря на решение Апелляционного суда Харькова арбитражный управляющий Родзинский Анатолий выставил на аукцион имущество предприятия–банкрота БПФ ПО "Промтехсервис", поручителя по кредитку харьковского бизнесмена Казакова.

Победителем в конкурсе на проведение "незаконного" аукциона стала ООО "СТОРГОВ", которую в 2009-2011 годах возглавлял Анатолий Родзинский.

На данный момент арбитражный управляющий продолжает по доверенности представлять интересы "СТОРГОВ" в других органах и организациях.

Торги были отменены, но ООО "СТОРГОВ" до сих пор не вернуло участникам несостоявшегося аукциона взнос в размере 1,2 млн грн.

По факту мошеннических действий ООО "СТОРГОВ" и его руководителя Татьяны Титар открыто уголовное производство.