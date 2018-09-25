США и Южная Корея подписали договор о свободной торговле

После подписания соглашения Трамп заявил, что страны показали редкий «пример дружбы и сотррудничества в торговле».

Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали новый договор о свободной торговле между странами.

Как передает РБК со ссылкой на CNBC, в рамках соглашения Сеул вдвое (с 25 до 50 тыс.) увеличит количество автомобилей американских производителей, которые допустят на южнокорейский рынок без дополнительных модификаций, с использованием принятых в США стандартов безопасности.

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Кроме того, Южная Корея признает установленные в США стандарты по безопасности для окружающей среды и количеству вредных веществ в выхлопных газах.

Южная Корея также согласилась изменить свою позицию по поддержке внутренних производителей фармацевтической продукции и «обеспечить справедливое отношение» к товарам из США.

Помимо этого, Вашингтон и Сеул договорились, что импорт стали из Южной Кореи в США будет ограничен на уровне 70% от объемов с 2015 по 2017 год.

Как передает Reuters, после подписания соглашения Трамп заявил, что страны показали редкий «пример дружбы и сотррудничества в торговле».

Как сообщал УНИАН, в конце августа США и Мексика достигли договоренности относительно нового соглашения о свободной торговле.

Трамп, выступая в Вашингтоне, назвал соглашение с Мексикой "очень хорошим". Он отметил, что договоренность с Мексикой означает конец соглашения NAFTA (North American Free Trade Agreement - Североамериканское соглашение о свободной торговле). Президент США добавил, что "мы увидим, Канада станет частью сделки".

США, Канада и Мексика подписали соглашение NAFTA в 1992 году, через два года оно вступило в силу.