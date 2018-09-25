В Украине обнаружили более 5 тысяч неофициальных сотрудников

Налоговики за нарушения доначислили работодателям 843 миллиона гривень налогов и сборов.

Государственная фискальная служба Украины за январь-август 2018 года выявила 5,1 тысячи наемных работников без оформления трудовых отношений.

Читайте такжеКабмин начнет борьбу с теневой занятостью уже в октябре

Как сообщается на сайте ГФС, в результате проверок налоговики доначислили работодателям 843 миллиона гривень налогов и сборов за нарушения законодательства при выплате заработных плат, в том числе 642 миллиона гривень налога на доходы физлиц, 173 миллиона гривень единого взноса и 28 миллионов гривень военного сбора.

Отмечается, что за 8 месяцев ГФС установила нарушения налогового законодательства у 46% проверенных субъектов хозяйствования.

Кроме того, по результатам разъяснительной работы с работодателями они дополнительно заключили 39,7 тысячи трудовых договоров с наемными работниками.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба при проведении в 2017 году проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, выявила нарушения налогового законодательства у 60% плательщиков. По результатам проверок в бюджеты было доначислено около 819 миллионов гривень налога на доходы физических лиц, более 122 миллионов гривень единого взноса и почти 33 миллиона гривень военного сбора.