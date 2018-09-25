Время ожидания киевлянами документов на землю сократился с 2,5 недель до 15 минут – КГГА

Справку о денежной оценке теперь можно получить ежедневно в течение 15 минут с момента обращения.

На четкое требование киевлян убрать лишнюю бюрократию Департамент земельных ресурсов КГГА существенно упростил процедуру выдачи документов.

Об этом сообщил директор Департамента Петр Оленич в интервью «OpenKyiv».

«За небольшой промежуток времени у нас уже есть реальные достижения в этом направлении. Структуру работы Департамента изменен таким образом, чтобы уменьшить количество документов, очередей за ними и сэкономить время киевлян. Ранее прием граждан подразделениями Департамента происходил только два раза в неделю и длился ограниченное количество часов. После обращения людям приходилось ждать две с половиной недели и приходить второй раз, чтобы получить справку. Сегодня же процедура получения справки сводится к одному документу и одному посещению Департамента», – сказал Петр Оленич.

Например, справку о денежной оценке теперь можно получить ежедневно в течение 15 минут с момента обращения. А уже в ближайшее время эту справку можно будет получить онлайн через «кабинет киевлянина» с помощью цифровой подписи, BankID или карточки киевлянина.

Кроме того, в будущем планируется предоставлять все услуги Департамента с помощью электронных сервисов.

«Сейчас совместно с Государственной фискальной службой Украины мы тестируем электронную систему учета договоров аренды, а также осуществление платы за землю в режиме онлайн. В такой способ мы сможем контролировать выполнение договорных отношений и своевременно получать арендную плату в бюджет города. Это очень важный шаг к упорядочению земельных отношений в Киеве, обеспечение их прозрачности и эффективности в соответствии с мировыми стандартами», – убежден Петр Оленич.

Он также добавил, что Департамент тесно сотрудничает со специалистами технологии городского управления Kyiv Smart City в процессах планирования городской среды.