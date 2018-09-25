В КГГА планируют освободить киевлян от оплаты ремонта и замены тепловых счетчиков

Выполнение этого перечня работ более целесообразно осуществлять за счет городских средств, чтобы не перекладывать их стоимость на потребителей.

В Киеве планируют внедрить программу сохранения домовых теплосчетчиков. Она предусматривает замену, ремонт и охрану оборудования, которое системно устанавливалось последние три года и которое дает возможность людям платить меньше за тепло.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что выполнение этого перечня работ более целесообразно осуществлять за счет городских средств, чтобы не перекладывать их стоимость на потребителей.

Согласно Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», стоимость установки, замены, поверки, абонентского обслуживания домовых приборов учета возложены на потребителей коммунальных услуг.

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«На фоне высоких цен на тепло и горячую воду, создавать дополнительную финансовую нагрузку на жильцов является нецелесообразным. Поэтому мы предлагаем внедрение городской программы, которая бы включала комплекс мероприятий: не только замену и поверку, а и обустройство помещений и установку систем охраны в доме. Ведь сегодня мы имеем частые кражи оборудования счетчиков. Только за последние месяцы мы имеем 400 случаев краж», – сказал Петр Пантелеев.

Он отметил, что специалисты проанализировали потребность и определили основные направления программы – ремонт, поверка, замена, закупка охранного оборудования и обустройство помещений к потребностям службы охраны. Общая стоимость работ – 37 млн грн.

«Выделение средств на эту программу не только убережет от краж и вандализма дорогостоящее оборудование теплосчетчиков, но и даст возможность людям иметь начисления только за фактически потребленное тепло, что позволит экономить на услугах в относительно теплые периоды отопительного сезона», – сказал заместитель председателя КГГА.

Петр Пантелеев подчеркнул, что проект соответствующего решения будет вынесен на сессию и КГГА надеется на поддержку этой программы.