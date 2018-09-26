В Госинспекции не видят рисков для платформы "Прозрачная ГАСИ", кроме хакеров

Полноценный запуск платформы запланирован на ноябрь этого года.

Полноценный запуск платформы "Прозора ДАБІ" (Державна архітектурно-будівельна інспекція, рус. Государственная архитектурно-строительная инспекция – УНИАН), позволяющей в открытом режиме наблюдать за состоянием рассмотрения разрешительных документов, является шагом в борьбе с коррупцией в строительной отрасли.

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Об этом во время брифинга после заседания Кабинета министров заявил глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев.

"Запуск этой платформы – это сознательный шаг по борьбе с коррупцией. Когда она заработает в полную силу – а мы до конца октября планируем подключить все наши областные управления, а также предложим всем местным органам Госстройинспекции местных общин также подключиться – мы планируем, что вся разрешительная документация будет в открытом доступе", - сказал он.

Кудрявцев отметил, что платформа работает уже вторую неделю, и он на данный момент не видит никаких рисков, которые могут помешать её полноценному запуску.

"Я не вижу рисков, только если какие-то хакеры не сделают так, чтобы наш сайт некоторое время не работал", - сказал он.

Как добавил присутствовавший на брифинге вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, данная платформа в онлайн-режиме будет демонстрировать, на каком этапе рассмотрения находится та или иная разрешительная документация.

"Эта система четко покажет каждому инвестору, где именно находятся его документы, как они обрабатываются, кто ответственен за эту обработку, какое принято решение и на основании чего принято решение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 26 сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция представила открытую систему под названием "Прозора ДАБІ".