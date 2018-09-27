Турция отказалась выполнять санкции США против Ирана

Турция готова поддержать антииранские санкции при условии, что они будут наложены только ООН.

Глава турецкого МИД Мевлет Чавушоглу заявил, что Анкара будет заключать торговые сделки с Ираном, несмотря на санкции США.

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Об этом сообщает Росбалт.

"Мы продолжим торговлю с Ираном, Россией и другими. Турция является суверенной и независимой страной", - заявил он.

Чавушоглу отметил, что Турция готова поддержать антииранские санкции при условии, что они будут наложены только ООН.

Ранее советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом не позволит никому обходить санкции в отношении Ирана. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил со своей стороны, что США втягивают мир в экономическую войну.