Туркменистан отменяет бесплатные газ, свет, воду и соль

По словам президента страны, правительство приняло такое решение, чтобы продолжить «развитие свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ, который с 1 января 2019 года отменяет бесплатное предоставление населению электричества, газа, питьевой воды и пищевой соли. Постановление опубликовано на сайте государственного информагентства страны.

Читайте такжеПять стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспийского моря

Теперь жители Туркменистана будут платить за все коммунальные услуги, но, утверждает президент, по «льготным ценам». В последний год государство предоставляло определенный лимит пользования коммунальными услугами, а все, что было сверх нормы, люди оплачивали сами, пишет «Радио Свобода».

«В нелегкий переходный период были введены льготы по бесплатному пользованию газом, электроэнергией, водой, солью, установлены минимальные тарифы на коммунальные услуги и другие льготы. Но времена меняются. Требование сегодняшнего дня – эффективное использование природных ресурсов, адаптация к жизни общества, государства, каждого человека к рыночным отношениям. Вместе с тем природные богатства страны должны служить не только нынешнему, но и грядущим поколениям», – сказал президент.

Предложение о полной отмене льгот было внесено Халк Маслахти – Народной радой.

По словам Бердымухамедова, правительство приняло такое решение, чтобы продолжить «развитие свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана».

На своем выступлении перед Советом 25 сентября президент страны заявил, что доходы жителей Туркменистана «заметно выросли», а также появились «широкие возможности для заработка».

Осенью 2017 года Бердымухамедов подписал указ, который лимитировал бесплатное пользование коммунальными услугами. Тогда в правительстве также заявляли об улучшении благосостояния людей.