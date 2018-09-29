Президент подписал закон о «едином окне» на таможне

Введение норм закона обеспечит выполнение ряда международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной организации торговли.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, законом вносятся изменения в Таможенный кодекс Украины и ряд законов Украины в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

«Я буду способствовать как борьбе с контрабандой, так и защите сервиса субъектов хозяйствования», - прокомментировал глава государства подписание Закона.

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«Это прозрачное и открытое окно для субъектов хозяйствования, открытое для бизнеса, открытое для инвестиций и точно улучшит инвестиционный климат в государстве», - подчеркнул он.

Реализация закона позволит полноценно внедрить механизм «единого окна» путем оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и, соответственно, улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины, такие как Doing Business и Индекс эффективности логистики.

Закон, в частности обеспечит оптимизацию и упрощение процедур проведения государственных видов контроля во время осуществления внешнеэкономических операций; уменьшит количество контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в местах таможенного оформления товаров и транспортных средств внутри страны; улучшит экспортный потенциал Украины; уменьшит расходы субъектов внешнеэкономической деятельности, экспортирующих товары из Украины; уменьшит количество разрешительных документов, представляемых при таможенном оформлении товаров и их пропуске через таможенную границу Украины; уменьшит административное давление и финансовые затраты для бизнеса благодаря уменьшению количества контролирующих органов, с которыми взаимодействуют субъекты внешнеэкономической деятельности; уменьшит риск коррупционных действий за счет внедрения безбумажного взаимодействия между должностными лицами государственных органов и субъектами хозяйствования.

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Кроме того, введение норм закона обеспечит выполнение ряда международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной организации торговли: по созданию и поддержке "единого окна", предусмотренного пунктом 4 статьи 10 Соглашения об упрощении процедур торговли, которое является частью Марракешского соглашения об учреждении ВТО; по приведению существующих на сегодня процедур контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и оснований для их осуществления в соответствие с Соглашением ВТО "О применении санитарных и фитосанитарных мер», которое является неотъемлемой частью Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации и обязательно для всех членов ВТО, в том числе и для Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада повторно приняла закон об оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательном внедрении механизма «единого окна» на таможне с предложениями президента.