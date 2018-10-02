Назначен новый руководитель Instagram

Новым главой компании стал Адам Моссери.

Сооснователи социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер представили нового руководителя компании. Им стал Адам Моссери.

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«Адаму предстоит создать новую команду, он найдет людей на руководящие посты ключевых подразделений», — заявили сооснователи соцсети, передает «Коммерсант».

Моссери начинал свою карьеру как дизайнер, в 2008 году он присоединился к команде Facebook.

Напомним, 24 сентября Систром и Кригер неожиданно подали в отставку. По данным СМИ, такое решение может быть вызвано разногласиями с Марком Цукербергом, чья компания Facebook приобрела Instagram в 2012 году.