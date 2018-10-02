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Назначен новый руководитель Instagram

10:14, 02 октября 2018
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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«Адаму предстоит создать новую команду, он найдет людей на руководящие посты ключевых подразделений», — заявили сооснователи соцсети, передает «Коммерсант».

Моссери начинал свою карьеру как дизайнер, в 2008 году он присоединился к команде Facebook.

Напомним, 24 сентября Систром и Кригер неожиданно подали в отставку. По данным СМИ, такое решение может быть вызвано разногласиями с Марком Цукербергом, чья компания Facebook приобрела Instagram в 2012 году.

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Теги: #мессенджер Instagram