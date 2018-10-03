Кабмин утвердил состав набсовета "Укрэнерго"

Членами набсовета стали: Сергей Кушнир, Максим Немчинов, Александр Поплавский, Шевки Аджунер, Педер Андреасен, Оливье Апперт, Луиджи де Франсиско.

Кабинет министров утвердил полный состав наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы страны - компании "Укрэнерго", куда вошли 3 представителя от государства и 4 независимых члена.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Реформа управления государственными предприятиями продвигается. Сегодня еще одно большое и важное для экономики страны предприятие - "Укрэнерго"- получило наблюдательный совет, в который вошли специалисты с успешным опытом работы на международных рынках. Есть в составе наблюдательного совета "Укрэнерго" четыре независимых члена и три представителя государства", - написал он.

Саенко добавил, что все члены набсовета имеют доказанный успешный опыт реализации коммерческих проектов в энергетике, опыт трансформационных процессов, руководили национальными операторами электросетей в Европе.

От государства в набсовет вошли: Сергей Кушнир - заместитель государственного секретаря Кабинета министров, Максим Немчинов - госсекретарь Министерства энергетики и угольной промышленности и Александр Поплавский - советник вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

Независимыми членами набсовета стали: Шевки Аджунер - глава набсовета ПАО "Укрзализныци", бывший директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине, Педер Андреасен - президент и исполнительный директор компании Energinet (Дания), Оливье Апперт - исполнительный директор Академии технологий (Франция), Луиджи де Франсиско - соучредитель и исполнительный директор DFC Economics (Италия).

Саенко отметил, что поиск и отбор независимых членов набсовета осуществляла международная компания по поиску высших руководителей Odgers Berndtson Ukraine.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности, создание наблюдательных советов. Предполагается, что эти меры позволят изолировать госпредприятия от политического влияния и упростят доступ компаний к международному рынку капитала.

Корпоратизация предусматривает открытые конкурсы по назначению руководителей госпредприятий, оплату на уровне частного сектора и назначение независимых наблюдательных советов.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.