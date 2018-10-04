Bayer судится с "Фармаком" за нарушение интеллектуальной собственности

Какие именно права нарушила компания "Фармак", и каковы требования истца, адвокаты сторон не сообщают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Компания Bayer Intellectual Property GmbH (Германия) подала иск против ПАО "Фармак" (Киев) о защите нарушенного права интеллектуальной собственности на изобретение.

Как сообщается на портале "Судебная власть Украины", дело №911/165/18 находится на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области.

Судебное заседание по этому иску состоялось 28 сентября. В ходе заседания стороны предоставили материалы, которые сейчас изучает суд. Следующее заседание запланировано на 10 октября.

Какие именно права нарушила компания "Фармак", и каковы требования истца, адвокаты сторон не сообщают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Как сообщалось, 9 октября на заседании Верховного суда будет рассматриваться иск ПАО "Фармак" к ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница". Истец хочет добиться отмены регистрации препарата "Корвалол-Дарница", настаивая на своем эксклюзивном праве на советский лекарственный бренд "Корвалол". Ранее суды дважды отказывали "Фармаку" в удовлетворении этого требования: в 2011 году и в июле нынешнего года.

В то же время, препарат под брендом "Корвалол" производят несколько фармкомпаний в России, где у "Фармака" работает официальное представительство. Судебных претензий в их адрес украинская компания не выдвигала.

Компания Bayer основана в Германии в 1863 году. Является одним из ведущих мировых производителей химической и фармацевтической продукции. Компании принадлежит известный лекарственный бренд Aspirin.

ПАО "Фармак" – один из крупнейших украинских производителей фармпродукции. Компания экспортирует продукцию в 20 стран мира. По итогам 2017 года "Фармак" увеличил чистую прибыль почти на 30% – до 839 миллионов гривень.