В Украине разрешили обмен бумажного паспорта на ІD-карточку

Ранее новые паспорта выдавались только в случае обмена паспорта взамен утраченного или похищенного, а также лицам, достигшим 14-летнего возраста.

С 1 ноября 2018 года любой гражданин Украины сможет по желанию в любое время обменять паспорт в виде книжки на ID-карточку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"3 октября 2018 года правительство внесло изменения в постановление Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года № 302 "Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины". Поэтому с 1 ноября 2018 года граждане Украины смогут обменять паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию в любое время", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обязательная замена документов законодательством не предусмотрена: согласно закону все ранее выданные документы будут действовать до окончания срока их действия.

Введение паспорта в форме карточки в Украине началось в январе 2016 года. Сейчас новые паспорта выдаются только в случае обмена паспорта взамен утраченного или похищенного, а также лицам, достигшим 14-летнего возраста. Отмечается, что главной целью введения нового документа является безопасность общества, защита от подделки и кражи личных данных.

Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно, за замену и восстановление документа необходимо оплатить административный сбор, размер которого составляет 279 гривень.