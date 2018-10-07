Премьер-министр Японии пообещал принять Британию в Транстихоокеанское партнерство

Он также выразил уверенность в том, что Великобритания останется страной с «глобальной силой» даже после того, как потеряет свою роль «ворот в Европу» в результате выхода из ЕС.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония «с распростертыми объятьями» приняла бы Великобританию в Транстихоокеанское партнерство.

Он также выразил уверенность в том, что Великобритания останется страной с «глобальной силой» даже после того, как потеряет свою роль «ворот в Европу» в результате выхода из ЕС, пишет Financial Times.

Читайте такжеМинфин Великобритании зарезервировал 3 миллиарда фунтов на подготовку к Brexit

Он также призвал избежать жесткого варианта Brexit без соглашения, отметив, что надеется на «мудрое сотрудничество» обеих сторон.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после выхода страны из ЕС иностранные высококвалифицированные специалисты будут приниматься в страну в приоритетном порядке.