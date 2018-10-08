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Эрдоган исключил возможность сотрудничества Турции с МВФ

03:18, 08 октября 2018
Разное
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Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна навсегда закрыла тему сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Так политик прокомментировал призывы нескольких политиков обратиться к МВФ, передает Anadolu.

"Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ", - заявил Эрдоган.

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Президент сообщил, что макроэкономические показатели Турции намного более позитивны, нежели в других развивающихся странах.

Напомним, рост потребительских цен (индекс CPI) в Турции в сентябре ускорился до рекорда за последние 15 лет – с августа 2003 года. Инфляция составила 25,5% в годовом выражении.

Кроме того, турецкая лира в текущем году потеряла около 40% стоимости к доллару из-за беспокойства о влиянии президента Турции Тайипа Эрдогана на политику центробанка и спора с Вашингтоном.

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Теги: #Турция#Эрдоган#МВФ