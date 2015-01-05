Никто не хотел везти уголь в Украину из-за войны — экс-директор "Укринтерэнерго"

А главное, «дело об угле» до сих пор обрастает новыми подробностями, как от участников процесса от власти, так и от непосредственно фигурантов дела. Так, бывший директор компании "Укринтерэнерго" Владимир Зиневич в своем интервью газете Дело поведал много интересных подробностей.

Контракт на поставку угля был заключен с компанией Steel Mont Trading, которая была одной из десятка компаний, которые сделали свое предложение, оказавшееся в итоге наиболее выигрышным для Украины.

«С моей точки зрения, для относительно небольшой компании, такой как Steel Mont Trading, иметь такой контракт — это всегда возможность заявиться на новом рынке. Тем более, учитывая, что Украина впервые собиралась импортировать сырье и открывала серьезные возможности для компании-поставщика», - говорит Зиневич, отвечая на вопрос, почему Steel Mont Trading предложила настолько «хорошие» условия, - «Это был очень серьезный контракт для ЮАР, и посол ЮАР Кристиан Бассон в Украине оказывал нам личное содействие в реализации этого контракта».

Компании «Укринтерэнерго» необходимо было решить три основные задачи: найти уголь надлежащего качества по приемлемой цене, структурировать сделку с точки зрения финансирования и найти опытного партнера, который смог бы провести компанию через все "подводные камни" в бизнес-составляющей импорта угля. Украинский уголь традиционно стоил без дотаций $100 за тонну - нужно было искать более выгодные варианты.

Компания Steel Mont Trading, работающая на мировом рынке более 10 лет и имеющая годовой оборот $400 млн (при уставном капитале $2 млн), помогла ответить на все вопросы, в которых у Украины не было опыта. Они пошли на уступки и познакомили Украину с теми южноафриканскими поставщиками, которые добывают ресурс, подходящий по качеству. Владимир Зиневич подтверждает: «Я лично ездил встречаться с руководителями ЮАРовских шахт и обсуждал вопросы качества и логистики. Мне нужно было самому разобраться во всех нюансах и деталях».

Некоторые обвиняют Steel Mont Trading в использовании неспециализированного терминала в африканском порту Richards Bay, откуда была произведена погрузка угля. Именно эти действия вменяются как причина якобы низкого качества угля, что это привело к его порче. Зиневич отвергает такие обвинения в сторону Steel Mont Trading. «Так могут рассуждать люди, которые не понимают, о чем говорят, и никогда не были в порту Richards Bay. Единственная возможность осуществлять отгрузки антрацитовых марок углей в порту Richards Bay был Dry Bulk Terminal. Использование другого порта, Durban, было экономически нецелесообразно по причине невозможности погрузки крупнотоннажных судов», - говорит эксперт. Именно такие суда и были отправлены в Украину, уголь с которых полностью использован на украинских ТЭС.

Цены на перевозку угля формировались в абсолютно форс-мажорных условиях. Из мировых перевозчиков, первое судно дешевле, чем за $24 на тонне никто не хотел давать Украине, потому что в тот момент в стране велись активные боевые действия. Все мировые страховые компании сняли страховку на заход судов в акваторию нашей страны, и владельцу груза приходилось докупать страховку самому. Это очень повлияло на стоимость угля. Зиневич говорит, что если бы не форс-мажорная ситуация – то цена была бы точно ниже: «Дешевле предложений на рынке по углю не было, и Украина на тот момент была драйвером спроса. В Перу нам, например, предложили покупать уголь по $234 за тонну».

Другая проблема – это перевозка уже в Украине. По словам Зиневича, у "Укрзализныци" не хватало вагонов. «Это понятно — у них есть свои планы по перевозке грузов. Уже после третьего судна, когда более-менее наладилась система, эта проблема начала исчезать. Я уверен, что в случае продолжения работы она исчезла бы и вовсе» - говорит экс-директор «Укринтерэнерго».

Однако, несмотря на все перипетии, осенью судна с углем были разгружены и уголь доставлен на электростанции. Несмотря на заявления мнимых «экспертов», там абсолютно весь он был использован! На станциях его сжигали в смеси с более высококалорийным российским углем, были разработаны специальные режимы наиболее эффективного использования угля из ЮАР. Лучшим показателем в данном случае являются склады электростанций — сейчас они пусты, что свидетельствует, что этот уголь сгорел без проблем.