Основатель Alibaba возглавил рейтинг богатейших жителей Китая

Вторым стал владелец компании-застройщика Evergrande Сюй Цзяинь.

Основатель, руководитель и совладелец корпорации Alibaba Джек Ма возглавил список богатейших жителей Китая по версии издания Hurun Report (китайский аналог Forbes).

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Его состояние за год выросло на 35% и оценивается в $39 млрд, передает «Коммерсант».

Вторым стал владелец компании-застройщика Evergrande Сюй Цзяинь. Его состояние сократилось на 14% — до $36 млрд. Замыкает тройку глава IT-корпорации Tencent Ма Хуатэн с $35 млрд (–4% за год).

Напомним, в сентябре Джек Ма сообщил, что уходит из Alibaba. 54-летний миллиардер заявил, что намерен заняться благотворительностью и образовательными проектами.