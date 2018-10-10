Google обжаловала рекордный штраф Еврокомиссии в 4,3 миллиарда евро

Штраф наложенный за злоупотребление доминирующим положением Android.

Конфликт между европейскими антимонопольщиками и Google продолжает набирать обороты. Вчера, 9 октября 2018 года, ключевая структурная единица холдинга Alphabet подала апелляционную жалобу на недавнее решение антимонопольной комиссии Евросоюза по делу о злоупотреблении доминирующим положением Android на рынке мобильных ОС.

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Напомним, в июле Еврокомиссия признала Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства и выписала американской компании штраф в размере 4,3 млрд евро, который стал крупнейшим в истории регулятора, пишет itc.ua.

Помимо штрафа, Google обязали в течение 90 дней отказаться от практики, нарушающей свободную конкуренцию – прекратить требовать устанавливать на смартфоны только свои приложения и не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов, в том числе по умолчанию. Еще тогда – в июле – Google заявила о намерении подать апелляцию на это решение, но сделала это только вчера, за несколько дней до истечения срока апелляционного обжалования.

Когда будет рассмотрена апелляция, пока неизвестно. Европейский суд общей юрисдикции, в который обратилась Google, может годами тянуть с вынесением решения.

Надеяться на положительный исход Google позволяет недавняя победа Intel, которой удалось одержать победу над европейскими антимонопольщиками в Европейском суде по схожему делу, хотя тот спор еще не закрыт.

В прошлом году Еврокомиссия уже штрафовала Google – на 2,4 млрд евро за неконкурентное поведение и злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска. На этот штраф Google тоже подала апелляцию, но когда она будет рассмотрена, пока неясно.