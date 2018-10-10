В Черкасском аэропорту хотят продать асфальт для погашения долгов по зарплате

Сумма задолженности по зарплате перед сотрудниками аэропорта составляет более миллиона гривень.

Государственная исполнительная служба выставила на торги OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) 10 лотов с асфальтом из Международного аэропорта «Черкассы» для погашения долга по зарплате в более 1 миллион гривень.

Стартовая цена 10 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия после фрезерования - 1 230 000 гривень, сообщается на сайте Минюста.

Сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками аэропорта составляет более миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года в Черкассах была задержана исполняющий обязанности директора аэропорта на взятки в размере 70 тыс. грн. В полиции рассказали, что она вместе с руководителем частного предприятия требовали неправомерную выгоду от предпринимателя за сдачу в аренду земельного участка и помещения, которые находятся на балансе коммунального предприятия.

Справка. Аэропорт в Черкассах расположен на западной окраине города, он имеет статус международного (с 2009 года). Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу, которая по всем характеристикам является третьей в Украине по мощности после обеих киевских. Она способна принимать любые типы самолетов массой до 190 тонн.

Аэропорт был построен в 1984 году и стал одним из крупнейших в УССР, имел статус международного, обслуживал до 80 рейсов в сутки. В 1992 году он потерял статус международного и прекратил принимать международные рейсы.

Аэропорт прекратил принимать самолеты еще в 1997 году, но окончательно был закрыт в 2001 году из-за проблем с финансированием. В 2007 году он получил новый сертификат. С 2007 по 2009 годы аэропорт был реконструирован, существенно обновились взлетная полоса и аэровокзал.

Сейчас аэропорт не работает по назначению. Причиной этого называется близость аэропорта «Борисполь» (200 км). «Черкассы» считаются запасным на случай непредвиденных ситуаций и плохих погодных условий в «Борисполе».