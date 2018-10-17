Почти половина населения мира живет на $5,5 в день - Всемирный банк

Несмотря на то, что доля населения мира, живущего в условиях крайней нищеты, к 2015 году снизилась до 10%, ее темпы сокращения замедлились.

Почти половина населения земного шара, или 3,4 миллиарда человек, живет менее чем на 5,50 доллара в день, несмотря на снижение показателей крайней нищеты по всему миру.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ) "Бедность и всеобщее процветание, совместное решение проблем ликвидации нищеты".

"Хотя экономические достижения во всем мире и свидетельствуют о том, что все меньше людей живут в условиях крайней нищеты, почти половина населения мира - 3,4 миллиарда человек - все еще борется за удовлетворение основных потребностей. Существование на менее 3,20 доллара в день отражает показатель черты бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего, тогда как показатель в 5,50 доллара в день отражает стандарты в странах с уровнем дохода выше среднего", - отмечают авторы работы. Они поясняют, что крайняя нищета "определяется как существование менее чем на 1,90 доллара в день".

Несмотря на то, что доля населения мира, живущего в условиях крайней нищеты, к 2015 году снизилась до 10%, ее темпы сокращения замедлились, подчеркнули в ВБ.

Экономисты пояснили, что "показатели крайней нищеты значительно снизились, сократившись с 36% в 1990 году", однако проведенный ими анализ характера бедности свидетельствует о "масштабах проблемы, связанной с ее искоренением". "В 2015 году более 1,9 миллиарда человек, или 26,2% населения мира, проживали на менее чем 3,20 доллара в день, а около 46% населения мира проживало на менее чем 5,50 доллара в день", - подчеркивается в документе.

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Так, "бремени нищеты в наибольшей степени чаще всего подвержены женщины и дети", подчеркивают в ВБ. "Доходы наиболее бедных 40% населения выросли в 70 из 91 отслеживаемой экономики. В более чем половине стран их доходы росли быстрее среднего уровня <...> однако прогресс роста всеобщего процветания в некоторых регионах мира отстает", - указали экономисты.

"Учитывая, что экономический рост означает, что гораздо большая часть бедного населения мира сейчас живет в более богатых странах, новые черты бедности и более широкое понимание нищеты имеют решающее значение для всесторонней борьбы с ней", - говорится в докладе.