Ксения Ляпина стала главой новосозданной Государственной регуляторной службы

Кабинет министров Украины назначил депутата Верховной Рады от партии Народный фронт Ксению Ляпину главой новосозданной Государственной регуляторной службы.

Соответствующее постановление № 1-р от 9 января 2015 года опубликовано на сайте Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планирует оптимизировать регулирование экономики, разрешительную и лицензионную системы в сфере хозяйственной деятельности путем создания Государственной регуляторной службы на базе Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Целями деятельности Государственной регуляторной службы являются реализация государственной регуляторной политики, государственной политики в сфере лицензирования, разрешительной системы, надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности; координация действий органов исполнительной власти, институтов гражданского общества и предпринимательства.

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В то же время, одной из главных задач нового государственного органа наряду с контролем хозяйственной деятельности через лицензионную и разрешительную системы станет обеспечение дерегуляции экономики.

Справка УНИАН. Ксения Ляпина на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 26 октября 2014 года баллотировалась от "Народного фронта" в столичном округе №216, но заняла второе место с результатом 23,63% голосов. Победителем стал самовыдвиженец Александр Супруненко, его результат – 24,46% голосов.

Ляпина выиграла выборы в этом округе в 2012 году.

Ксения Ляпина была народным депутатом 4-го, 5-го, 6-го и 7-го созывов.