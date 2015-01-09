Финансовый кризис может заставить Путина решиться на реальные экономические реформы - The Guardian

Резкое удешевление нефти и экономический кризис заставит Россию в ближайшей перспективе принять радикальные меры, чтобы спастись, пишет Зеркало недели со ссылкой на статью Ричард Секвы в The Guardian.

Страна переживает так называемый "идеальный шторм", который может заставить режим Владимира Путина измениться.

Обозреватель отмечает, что Кремль захочет усилить свой контроль капиталов ради рубля.

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"Класс олигархов категорически выступает против введения контроля над движением капитала. Но не исключено, что у правительства скоро не останется другого выбора. Контроль над обменом валют сильно сузит возможности крупного бизнеса, который по сей день использует западные банки и оффшорные холдинги, чтобы управлять инвестициями в Россию и уменьшить свою уязвимость перед политическими рисками", - говорится в статье.

Путин в конце прошлого года объявил о политике "деофшоризации" и призвал олигархов безнаказанно возвращать свой капитал из-за рубежа. Это может радикально изменить правила игры путинского режима.

В это же время, обозреватель отмечает, что российский президент удивил своими заявлениями об облегчении жизни для малого и среднего бизнеса.

"Однако российская система рассчитана на сохранение инертности и действует в рамках поддержания баланса между несколькими фракциями", - пишет обозреватель.

Финансовый кризис заставит режим Путина пойти на радикальные изменения и избавиться от этой инертности, чего не происходило со времен распада СССР. И, по мнению автора, президент России еще может удивить и решиться на реальные экономические реформы.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению The Independent, заявление Путина о том, что высокие цены на водку стимулируют производство потенциально опасных нелегальных спиртных напитков и должны быть ограничены правительством, является, возможно, первым признаком того, что экономическое давление дошло и до него.