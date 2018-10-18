Ebay подал в суд на Amazon из-за переманивания клиентов

Лидеры мировой онлайн-торговли встретятся в американском суде.

Интернет-портал по купле-продаже товаров Ebay подал в суд Калифорнии (США) иск к Amazon из-за незаконного переманивания топовых продавцов на свою платформу.

Сотрудники Amazon якобы в течение нескольких лет использовали систему электронной переписки компании Ebay для того, чтобы скрытыми сообщениями переманивать наиболее успешных торговцев на свою платформу. Об этом сообщает DW.

Ebay считает это "широкомасштабным сговором". Агенты Amazon с 2015 года будто открыли десятки профилей как пользователи платформы Ebay, чтобы потом предлагать "сотням" продавцов продавать свои товары на Amazon. Эти действия, по мнению представителей Ebay, были направлены на то, чтобы умышленно навредить компании. Пока Amazon не прокомментировал обвинения со стороны Ebay.

Напомним, что основателя Amazon, владельца газеты The Washington Post и компании Blue Origin Джеффа Безоса в июле этого года признали самым богатым человеком в современной истории. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, сейчас его состояние превышает 150 миллиардов долларов - это самый высокий результат с 1982 года, когда был опубликован первый рейтинг миллиардеров Forbes.

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Джефф Безос основал интернет-магазин Amazon.com в 1994 году, вложив в него 300 тысяч долларов. Сайт был запущен 16 июля 1995 года. В настоящее время это крупнейшая в мире компания в сфере интернет-торговли.

Основатель Ebay Пьер Омидьяр в 1995 году создал платформу для онлайн-аукционов на своем собственном сайте. В 1997 году платформа получила название Ebay и интересную "легенду", что ее создали для того, чтобы невеста Пьера могла обмениваться игрушками-дозаторами PEZ с другими коллекционерами. Омидьяр был исполнительным директором своей компании с 1998 по 2015 годы. Ebay предоставляет услуги в сфере интернет торговли и онлайн аукционов по всему миру. Состояние Омидьяра по состоянию на август 2018 года оценивается в 10,5 миллиарда долларов США.