В Украине мошенники продавали кредитные истории через Telegram

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую личными данными украинцев.

Сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции и Национальной полиции разоблачили трех киевлян, которые продавали информацию с ограниченным доступом и персональные данные граждан через Интернет.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на официальный сайт Киберполиции.

"Среди услуг, которые предоставляли злоумышленники: проверка личности по информационным базам украинских банков, предоставление информации о движении средств по счетам и кредитной истории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эту информацию злоумышленники получали из баз данных одного из кредитных союзов и базы Государственной фискальной службы. Доступ к ним обеспечивали сотрудники кредитного союза и ГФС, которые входили в состав преступной группы.

"Заказы принимали через закрытый Telegram-канал. Клиенты оплачивали услуги через доверенное лицо. В дальнейшем деньги попадали на подконтрольные участникам группы банковские счета", - подчеркивает издание.

Полицейские зафиксировали несколько случаев продажи преступниками информации, которая содержала паспортные данные, номера мобильных телефонов, банковские счета граждан, сведения о родственниках, близких лицах и имуществе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК Украины.