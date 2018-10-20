В порт «Южный» хочет зайти буксирный оператор с сомнительной репутацией – СМИ

ООО «Таг Сервис» подозревают в связях с российскими криминальными кругами и причастности к коррупционным схемам.

Об этом сообщает интернет-издание podrobnosti.ua.

На буксирном рынке Украины продолжается оживление: ООО «Таг Сервис» направило письмо в Администрацию морских портов Украины (АМПУ) с просьбой включить ее в список буксирных операторов, выложенный на сайте ведомства. Компания говорит, что уже якобы получила заявки от судовладельцев на проведение буксирных операций в порту «Южный». При этом «Таг Сервис» не уточняет, каким именно портофлотом он располагает.

Издание допускает, что реальным конечным бенефициаром «Таг Сервиса» может оказаться Андрей Марисов – одиозный гражданин России с криминальной биографией. В 2002 году он был арестован в Париже, где работал вице-президентом компании Termitrans Service SA. В обвинительном заключении говорилось о его связи с «солнцевской» преступной группировкой и об участии в отмывании денег русской мафии. СБУ запретило Марисову въезд на территорию Украины, но он не только беспрепятственно попадает в нашу страну, но и ведёт здесь бизнес.

Podrobnosti.ua отмечают, что номер одесского городского телефона, указанный в письме ООО «Таг Сервис», совпадает с номером, указанным на сайте другого буксирного оператора – ООО «Экофлот». Абонент по этому номеру действительно представляется «Экофлотом».

Издание напоминает, что ООО «Экофлот» получило известность из-за коррупционного скандала. В апреле 2018 года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) по подозрению в получении неправомерной выгоды и нанесению убытков государству. Речь идёт о возможном сговоре руководства порта с частными компаниями ООО «Экофлот» и ООО «Укрфлот-Сервис», которые арендовали у ОМТП два из 12-и буксиров на невыгодных для порта условиях.

ООО «Таг Сервис» создано в апреле 2018 года в Одессе. Ее учредителями являются два физлица: зарегистрированный в Киеве Сергей Скляр и Владимир Скалозуб из Белгорода-Днестровского. Уставный фонд компании – 1000 грн.

ГП «МТП «Южный» – крупнейший морской порт Украины, расположенный в акватории Малого Аджалыцкого лимана (Одесская обл.). Его глубины достигают 21 м и позволяют принимать крупнотоннажные суда дедвейтом до 200 тыс. тонн.