Кабмин разрешил онлайн-продажу лицензий на пользование недрами

Экспериментальный проект по проведению электронных торгов будет продолжаться до 1 декабря 2019 года.

Постановление Кабинета министров Украины "О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов" вступило в силу, что дает возможность Государственной службе геологии и недр Украины выставлять на электронные аукционы в Prozorro.Продажи разрешения на пользование недрами.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Согласно утвержденным условиям, уже с 24 октября 2018 года проведение аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами осуществляется исключительно в соответствии с Временным порядком, утвержденным указанным постановлением. Экспериментальный проект по проведению электронных торгов будет продолжаться до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедр должна предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта", - сказано в сообщении.

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, главная задача проекта – проверить эффективность открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами.

"Такой подход уже доказал свою эффективность в продаже активов Фонда гарантирования вкладов, коммунального имущества, малой приватизации. Поэтому мы уверены, что эксперимент будет успешным", - цитирует Нефедова пресс-служба министерства.

Как сообщал УНИАН, 26 июля этого года Кабинет министров Украины принял постановление об открытии геологической информации, а также одобрил запуск с 1 сентября пилотного проекта проведения аукционов на пользование недрами только через электронные торги.

Государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа в Украине на 3,1% – до 20,8 миллиарда кубометров. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 миллиарда кубометров.

Ранее из-за отсутствия аукционов деятельность Госгеонедр остро критиковалась со стороны игроков рынка.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.