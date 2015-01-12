В оккупированном Севастополе снова отключают воду

Отключение связано с паводком на реке Черной, который усложнил работу очистных сооружений, передает crimea.hromadskeradio.org.

В горводоканале пояснили, что в результате оттепели и обильных осадков в реке Черной, впадающей в Чернореченское водохранилище, поднялся уровень воды. Очистные сооружения не смогли освободить воду от примесей, в связи с чем водоснабжение разных районов города было временно остановлено.

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В связи с прохождением паводка по реке Черная возможно ограничение подачи воды по всем районам города.

В первую очередь в районы улиц: пр.Генерала Острякова, ул.Хрусталева, ул.Лоцманская, ул.Боцманская, ул.Силаева, ул.Н.Музыки, пр.Октябрьской Революции, ул.Фадеева, ул.Косарева, ул.Шевченко, бух.Камышовая.

Ранее УНИАН сообщал, что в ноябре жителям оккупированного Севастополя еще на два часа сократили время подачи воды.