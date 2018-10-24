Завтра суд возьмется за удивительную историю с литиевым бизнесом окружения Порошенко

Стоимость запасов месторождения, на которое компания "Петро-Консалтинг" за 1 миллион долларов получила спецразрешение, оценивается в размере более 2,5 миллиарда долларов.

Окружной административный суд Киева 25 октября рассмотрит иск Генеральной прокуратуры Украины относительно возможного нарушения законодательства при выдаче Государственной службой геологии и недр лицензии на разработку крупнейшего в Украине месторождений лития - Шевченковского (Донецкая область) для компании "Петро-Консалтинг", владельцев которой связывают с окружением президента Украины Петра Порошенко.

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Об этом говорится в реестре судебных решений.

"Назначить дело №826/7696/18 к судебному разбирательству по существу на 25 октября 2018 года в 14:00", - говорится в реестре.

Согласно реестру, дело рассматривает судья Валерий Кузьменко, известный принятием решения о запрете Коммунистической партии Украины в конце 2015 года. Однако, перед этим Кузьменко пробовал отстраниться от рассмотрения данного дела. Это стало причиной того, что Министерство юстиции инициировало проверку его деятельности.

Как сообщал УНИАН, по данным расследования журналистов "Наши гроши с Денисом Бигусом", частная компания "Петро-Консалтинг" получила спецразрешение на разработку Шевченковского месторождения лития (Донецкая область). Это разрешение было получено по процедуре апробации, то есть без проведения открытого конкурса.

По информации журналистов, компания будто бы "переоценила" документы на открытое еще в 1982 году месторождение. Стоимость запасов месторождения, на которое компания получила спецразрешение, оценивается в размере более 2,5 миллиарда долларов.

Формальными владельцами "Петро-Консалтинг" является ресторатор из Львова Олег Большаков и киевский скульптор Николай Есипенко. Однако позже генеральный директор "Петро-Консалтинг" подтвердил журналистам, что один из руководителей компании - Тарас Игнащенко - молодой непубличный бизнесмен, сын Владимира Игнащенко - советника министра энергетики Игоря Насалика.

По данным журналистов, семья Игнащенко глубоко интегрирована в президентское окружение. Он советник министра Насалика; помощник нардепа от БПП Анатолия Матвиенко; сосед другого нардепа и бизнес-партнера президента Игоря Кононенко. Младший Игнащенко ведет бизнес с Игорем Гладковским, сыном первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, раньше - бизнес-партнером Порошенко в компании "Богдан", Олега Гладковского. Игорь Гладковский и Тарас Игнащенко являются соучредителями ООО "Киевбиоэнерго".

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

По словам Луценко, правительство обязано обеспечить стопроцентно открытые конкурсные аукционы на любые природные ресурсы.

Ранее СМИ сообщали, что комиссия Госгенедр планировала 22 октября предоставить компании "Петро-Консалтинг" еще одно крупное месторождение лития в Кировоградской области, но в последней момент заседание комиссии сорвалось.