6 миллиардов гривень ежегодно недополучает бюджет по вине украинских чиновников

Лотерейный рынок мог с 2016 года платить налогов на 6 миллиардов гривень ежегодно.

По расчетам специалистов "М.С.Л.", лотерейный рынок уже с 2016 года мог выйти на уровень уплаты налогов 5-6 миллиардов гривень ежегодно, но этому помешали действия украинских чиновников.

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Об этом заявил президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Георгий Ложенко в прямом эфире на телеканале Espresso TV.

По его словам, именно с 2014 года началась разрушение и искусственное перераспределение лотерейного рынка, и каждый последующий министр финансов это разрушение успешно продолжал. Таким образом, чиновники своими действиями создали условия для появления нелегальных лотерей - что и привело к потерям государственного бюджета. "Если люди организуют какие-то игры, даже в "тени", то это означает, что им дали возможность работать нелегально. Кому-то у власти захотелось перераспределить рынок", - отметил Георгий Ложенко.

Одним из инструментов для создания "теневых" лотерей были изменения в налоговое законодательство - платить налог должен был каждый игрок независимо от размера выигрыша.

"Обычному игроку неважно платит лотерейный оператор налоги или нет - его интересует только свой выигрыш. Если игрок выиграл 5 гривень, а лотерейный оператор выплачивает ему 4,56 гривень, то он больше не придет к этому оператору. И это проблема власти, а не потребителя", - подчеркнул Георгий Ложенко.

Также, Георгий Ложенко подчеркнул, что денежный оборот лотерейного рынка до сих пор не прозрачен: "Нужно измерять сколько денег получено от игроков, сколько получил оператор после выплаты выигрышей, сколько он заплатил налогов, сколько потратил на социальные и гуманитарные проекты. Такая система работает во всем мире. Но никто не хочет применять такую ​​систему у нас".