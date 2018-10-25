Николаевщина среди лидеров по стране по поддержке малого и среднего бизнеса. На достигнутом останавливаться не собираемся - Александр Кушнир

Николаевщина находится в лидерах по стране по вопросам поддержки развития малого и среднего предпринимательства, но останавливаться на этом нельзя. Поэтому будем и дальше совершенствовать программы поддержки предпринимателей и создавать условия для прозрачного и эффективного функционирования бизнеса.

Об этом заявляет

заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир.

Так, продолжая целенаправленную и системную работу в этом вопросе, 24 октября заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир провел очередное заседание рабочей группы с представителями малого и среднего бизнеса по разработке проекта мероприятий Программы развития малого и среднего предпринимательства в Николаевской области на 2019-2020 годы.

Общаясь с предпринимателями заместитель председателя ОГА отметил, что в конце 2016 года, когда свою работу начала команда председателя ОГА Алексея Савченко, было ощутимо социальный запрос по этому вопросу, однако установлено, что в недостаточной степени уделялось внимание развитию малого и среднего бизнеса в области.

«В максимально короткий срок нами была разработана Программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017-2018 год. Эта программа впервые была реально наполнена, впервые начала работать и дала результаты в короткий период. Нами было принято решение идти по нескольким направлениям. Один из них - это программа возмещения процентных ставок по кредитам за создание рабочего места. Если вы представитель малого или среднего бизнеса и берете кредит на развитие своего дела, которая предусматривает создание нового легального рабочего места, вы можете подать документы и получить возмещение части процентной ставки из областного бюджета », - обратился Александр Кушнир к представителям бизнеса.

Чтобы донести детали работы программы ОГА запустила проведения ряда «кустовых» семинаров по всей Николаевской, чтобы охватить максимальное количество заинтересованных граждан. Эксперты, представители ОГА и банков разъясняли предпринимателям ее особенности и преимущества. Кроме того, в законодательном поле упрощенно перечень документов для участия в проекте.

«В 2017 году на возмещение процентных ставок было выделено 2 млн грн, в этом году уже 4 млн грн. Что же собой говорит о высоком спросе предпринимателей и эффективность работы программы. Сразу скажу следующее - по результатам следующего заседания, которое состоится уже скоро, не все участники успеют получить компенсацию, потому что заявок больше, чем имеющихся средств », - сказал Александр Кушнир.

Заместитель главы области также отметил, что по итогам 2017 Николаевская область заняла 1 место по внедрению Программы развития малого и среднего бизнеса среди областей Украины.

«Заканчивается 2018 и мы приступили к тому, что нам нужно на следующие 2 года разработать Программу, усовершенствовать механизм работы и сотрудничество с разного рода экспертами. По убеждению председателя ОГА Алексея Савченко и по моему личному убеждению - это не может быть односторонней путь, когда чиновник определяет что лучше для малого и среднего бизнеса, так же как и не предприниматель в одностороннем порядке определять что лучше для него. Ведь мы исповедуем разные цели: наша задача - обеспечить, чтобы предприниматели могли нормально функционировать, обеспечивать себя и платить налоги. Каждый предприниматель, действующий ставит себе одну задачу - получение максимальной прибыли и уменьшение уплаты налога. Правда где-то посередине. Поэтому, нами был утвержден план встречи с предпринимателями разного формата, чтобы собрать различные точки зрения и выйти с единой позицией, чтобы это была позиция области - предпринимателей, экспертов, сообщества, администрации, депутатов. Скажу откровенно - у нас есть хороший результат, но мы должны двигаться вперед. Мы не гонимся за результатом, он у нас - следствие того, что делаем », акцентировал Александр Кушнир.

Заместитель председателя отметил - встреча с предпринимателями была продуктивной, что еще раз доказывает - ОГА работает в правильном направлении.

Присутствующие ознакомились с презентацией продукции / услуг представителей малого и среднего бизнеса со всей области, и увидеть насколько они разнообразны.

«Главным является то, что нам удалось услышать о проблематике с которой сталкиваются предприниматели, озвучено и предложения о включении новых механизмов в Программу развития и поддержки МСП. Одно из направлений, который будем вносить на рассмотрение уже в конце этого года - встречи студентов с потенциальными работодателями. Предприниматели смогут решить вопрос с кадровым обеспечением, а молодые специалисты получат достойные рабочие места. Главное, что должны помнить: люди - наша самая большая ценность, делаем все на их благо »- резюмировал Александр Кушнир.