Великобритания оштрафовала Facebook за утечку данных пользователей

В период с 2007 по 2014 год компания обрабатывала личную информацию пользователей, предоставляя разработчикам приложений доступ к их данным без информированного согласия.

Британское управление по вопросам информации (ICO) оштрафовало американскую компанию Facebook на 644 тыс. долл. за неспособность защитить конфиденциальность своих пользователей.

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Как сообщает Associated Press, ICO установило, что в период с 2007 по 2014 год Facebook обрабатывал личную информацию пользователей, предоставляя разработчикам приложений доступ к их информации без информированного согласия. В частности, личные данные 87 миллионов человек были использованы без их ведома.

«Facebook не смог в достаточной мере защитить конфиденциальность своих пользователей до, во время и после незаконной обработки этих данных. Компания с такими размерами и опытом должна была сделать больше», - сказала информационный комиссар ICO Элизабет Денхам.

Согласно заявлению организации, множество данных позднее было передано другим организациям, включая SCL Group, материнскую компанию политических консультантов Cambridge Analytica.

Отмечается также, что штраф для Facebook оказался максимально допустимым по закону в момент нарушения.

«Если бы этот скандал произошел после введения новых правил защиты данных ЕС в этом году, сумма была бы намного выше - включая максимальные штрафы в размере 17 миллионов фунтов, или 4% от мирового оборота, в зависимости от того, что больше», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Facebook попал в глобальный скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая участвовала в подготовке президентской кампании Дональда Трампа на выборах США в 2016 году, неправомерно получила доступ к личным данным десятков миллионов пользователей Facebook.

В октябре несколько государственных инвестиционных фондов в США поддержали предложение снять Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров Facebook из-за многочисленных скандалов вокруг компании.