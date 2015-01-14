У Яценюка объявили конкурс по отбору руководителей 62 госкомпаний

«Сегодня правительство примет решение о публичном конкурсном отборе руководителей крупнейших компаний. В этот перечень входит сейчас 62 крупнейшие государственные компании. Кабмин осуществит привлечение на публичных условиях к руководству этих компаний профессиональных людей, которые способные вывести эти компании из убытков, способны провести преобразования в ключевых государственных монополиях, и которые способны показать, что в Украине применяется новый метод управления госкомпаниями», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что пока именно государственные компании являются частью коррупции в стране. «Основные потоки идут через эти компании. И это должно быть прекращено. Постановлением правительства, которое сегодня будет принято, будет создан публичный номинационный комитет. Каждый, кто захочет, сможет обратиться со своими предложениями по участию в конкурсе, подать свое резюме, и мы будем публично проводить конкурс на должность руководителя каждый крупной государственной компании», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года глава Министерства экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил о планах представить план приватизации, а также свое видение модели управления государственными компаниями, которые не подлежат приватизации.

Согласно программе работы правительства на 2015-2017 годы, Кабмин намерен сократить количество предприятий, не подлежащих приватизации, до 550 объектов с более 1000. При этом оставшиеся государственные компании будут преобразованы в холдинги с передачей права управления ими ведущим аудиторским и управляющим компаниям мира.