В Замбии нашли изумруд массой 1,13 килограмма

Самородок обладает "отменной прозрачностью и прекрасно сбалансированным зеленым цветом" с золотистым оттенком.

Редкий по величине изумруд обнаружили шахтеры разреза Канем на севере Замбии. Масса самородка составляет 5655 каратов, или 1,13 килограмма, сообщила вещательная корпорация ТАСС.

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"Изумруд получил собственное имя - "Инкаламу" ("Лев" в переводе с языка бемба). Он "обладает отменной прозрачностью и прекрасно сбалансированным зеленым цветом с золотистым оттенком", - указывается в пресс-релизе горнодобывающей компании Kagem Mining Ltd.

Ожидается, что самородок будет выставлен на торги в Сингапуре в ноябре этого года. "Мы испытываем поразительно возросший спрос на замбийские изумруды высокого качества со стороны крупных мировых ювелирных брендов, особенно в Европе, - отмечает компания. - Они ценят их насыщенную окраску и уникальную прозрачность".

Не исключено, что перед продажей самородок будет распилен на несколько частей.

Компания Kagem на три четверти принадлежит лондонской Gemfields, 25% уставного капитала приходятся на долю замбийской государственной Industrial Development Corporation of Zambia.

История изумрудов знает немало уникальных находок. Среди них, например, "Изумрудный Будда" - кристалл массой 3600 каратов, обнаруженный в 1994 году на Мадагаскаре, или "Президент", добытый в 1993 году на Урале (1,2 килограмма, или 6000 каратов). Самым крупным считается экземпляр, найденный в 1974 году в Бразилии - 28 килограмм.