Российские миллионеры предпочитают хранить деньги за рубежом

Богатые россияне хранят в РФ меньше трети своих сбережений.

Состоятельные россияне, владеющие более $1 млн финансовых активов (в наличных деньгах, депозитах и ценных бумагах без учета бизнеса и недвижимости), хранят в российских банках лишь 30% сбережений.

Читайте такжеШвейцарский банк заморозил активы россиян на 5 миллиардов долларов

Об этом говорится исследовании «Private Banking в России 2018», подготовленном компанией Frank RG, передают «Ведомости».

По оценкам специалистов, общий размер финансовых активов состоятельных россиян составляет $455 млрд, из которых $315 млрд хранится за рубежом. Исследование Frank RG проводилось с апреля по октябрь на основе данных 11 российских банков и их подразделений private banking, специализирующихся на оказании услуг состоятельным клиентам. Общее число состоятельных клиентов, обслуживаемых в российских банках, аналитики оценивают в 27 000 человек.

В 2017 г. Frank RG оценивала средства, размещенные в сегменте private banking под управлением зарегистрированных в России банков, в 7 трлн руб., или $112 млрд. По результатам первого полугодия текущего года этот показатель увеличился до 7,72 трлн руб., а к концу года вырастет на 22,3% в сопоставлении год к году и достигнет 8,67 трлн руб., прогнозирует Frank RG. Аналитики отмечают, что c учетом валютной переоценки активов реальный рост будет меньше — 15,1%. При этом лишь 5% этого роста обеспечит возврат капитала из-за рубежа.