В Минэкономразвития хотят ввести корпоративные стандарты управления во всех госкомпаниях

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на брифинге в Киеве.

"Конечно, все государственные компании в дальнейшем нужно корпоратизировать, чтобы у них были стандарты корпоративного управления, которые существуют на Западе. То есть наблюдательные советы создавать, институт независимых директоров создавать", - сказал Абромавичус.

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При этом он отметил, что процесс корпоратизации будет включать приведение процедуры составления финансовых планов в соответствие с мировой практикой, введение международной бухгалтерской отчетности, а также изменение структуры управления госпредприятиями в соответствии с современными корпоративными стандартами.

По словам министра, дальнейшей целью деятельности номинационного комитета, созданного для назначения глав крупных государственных компаний, будет также назначение независимого совета директоров на крупных госпредприятиях.

В то же время, глава Минэкономразвития затруднился назвать определенные сроки завершения процесса корпоратизации украинских государственных предприятий.

«На самом деле очень мало государственных предприятий корпоратизированы в данный момент… Сколько это времени займет – очень трудно сказать. В данный момент ответа у меня нет, но рабочие группы по улучшению корпоративного управления в госкомпаниях, по реформе, я вижу, что будут заседать каждую неделю», - отметил Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен провести прозрачный и открытый конкурс по отбору руководителей 62 государственный компаний.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, правительство намерено осуществить привлечение на публичных условиях к руководству этих компаний профессиональных людей, которые способны вывести эти компании из убытков, провести преобразования в ключевых государственных монополиях и показать, что в Украине применяется новый метод управления госкомпаниями.