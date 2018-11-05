«Маревен Фуд Украина» - лидер внешнеэкономической деятельности Украины

Компания «Маревен Фуд Украина», известна среди украинцев как производитель ТМ Роллтон, на рынке Украины уже более 10 лет и входит в состав крупнейшего международного холдинга «Маревен Фуд Холдингз». За долгие годы работы в Украине компания заявила о себе как о ценном участнике экономической деятельности страны, который стремительно развивается и за последние годы стал лидером по производству и реализации продукции быстрого приготовления. Компания реализует свою продукцию не только на рынке Украины, но и в более чем 25 странах мира, имеет широкую экспортную сеть в странах Европы и MENA (Ближний Восток и северная Африка).

Главными достижениями «Маревен Фуд Украина» за время существования являются устойчивый рост доли рынка в Украине и европейских странах во всех продуктовых категориях, которые производит компания. Помимо лидерских позиций в ритейле, своей деятельностью компания способствует развитию социально-экономической ситуации в Украине, в частности в городе Белая Церковь (Киевская область), где расположено производство.

«Маревен Фуд Украина» - один из крупнейших налогоплательщиков в Киевской области и лидер в улучшении социальных стандартов сотрудников, за что получила благодарность от губернатора Киевской области.

Важно, что компания не стоит на месте, пребывая на стадии постоянного развития, и деятельность «Маревен Фуд Украина» выходит далеко за рамки страны, что еще раз свидетельствует о высоком качестве продукции.

Еще одним подтверждением успешной деятельности «Маревен Фуд Украина» являются результаты ежегодного исследования экономической деятельности предприятий Украины, которое проводит и оглашает Международный союз национальных бизнес-рейтингов. По его результатам, компания «Маревен Фуд Украина» получила статус «Лидера внешнеэкономической деятельности Украины» и заняла первое место рейтинга в сфере внешнеэкономической деятельности. Кроме того, компания получила звание «Лучший экспортер года 2017» в товарных группах «Готовые продукты из зерновых культур» и «Готовые продукты из зерновых культур с содержанием яйца» в показателях «Объем операции» и «География экспорта». А какие еще результаты могла получить компания с 15%-м среднегодовым приростом экспортного бизнеса?

Отметим, Международный союз национальных бизнес-рейтингов не только определяет лучшие предприятия во всех товарных категориях, но и суммирует результаты всех анализируемых показателей. Таким образом определяются лидирующие предприятия, и именно их активность наиболее положительно влияет на внешнеэкономическую деятельность Украины. Среди таких компаний оказалась и «Маревен Фуд Украина», которая получила почетную награду «Import Export Award».