Украина может потерять 5 тысяч гектаров берега в пользу Польши - СМИ

Причиной может стать недостаточное укрепление пограничных берегов реки Западный Буг в Волынской области.

Через недостаточное финансирование укрепления пограничных берегов реки Западный Буг в Волынской области, Украина может потерять в пользу соседней Польше около 5 тысяч гектаров земли общей стоимостью свыше 862 миллионов гривень.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на официальный отчет Государственной аудиторской службы, которая провела проверку работы Госводагентства с января 2015 года по апрель 2018 года.

"Аналогичная угроза потери территорий в пользу других государств существует на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей. Общая стоимость необходимых работ составляет около 2 миллиардов гривень", - говорится в сообщении.

Аудиторы подчеркивают, что Министерство финансов и Министерство экологии знают о проблеме, но в течение 2015-17 годов деньги на береговые работы не выделялись из бюджета.

Также Госводагентство за недостаточного финансирования не имеет правоустанавливающих документов на земельные участки, что может привести к их потере. Лишь 44,9 тысячи га из 151 тысячи га, то есть 30% земли, оформлено официально.

Значительные проблемы аудиторы зафиксировали в сфере оросительных систем - из общего количества имеющихся 1170 насосных станций выведено из эксплуатации 51% из них. То есть, половина мелиоративного комплекса не выполняет своих функций. Из-за этого с 2014 по 2016 год значительно сократились площади орошаемых земель - с 828,7 тысячи га до 687,3 тысячи га.

Аудиторы отметили, что в течение 2015-2017 годов Госводагентство вообще не проводили мероприятий по реконструкции инженерной инфраструктуры оросительных систем и паспортизации водных объектов. Через это имеют место системные кражи государственного имущества.

Например в Харьковской области на 1 января 2016 года считались украденными 150,4 тысячи метров магистральных трубопроводов, что составляет 44% их общей протяженности. Убытки в размере 13 миллионов гривень до сих пор не возмещены виновными лицами.

В документе отмечается, что Госводагентство исправно платит за услуги охранникам, которые охраняют законсервированные насосные станции, не содержащие материальных ценностей. По мнению аудиторов только за два последние годы такая ситуация привела к неэффективным расходам на сумму 117 миллионов гривень.

Из-за недостаточного финансирования бюджетных программ капитальные инвестиции Госводагентства постоянно дорожают. Только по ряду объектов удорожание произошло на сумму около 165 миллионов гривень и потенциальные непроизводительные потери могут составить еще 227,9 миллиона гривень.