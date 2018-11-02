«Национальные информационные системы» оштрафовали на 1,3 миллиона за злоупотребление монопольным положением

В частности, Антимонопольный комитет установил, что НАИС совершило два правонарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Антимонопольный комитет оштрафовал государственное предприятие «Национальные информационные системы» (НАИС) на общую сумму 1,265 млн грн за два правонарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на общегосударственном рынке предоставления услуг по обеспечению доступа и пользования реестрами, держателем которых является Министерство юстиции Украины и право доступа к которым определено законодательством.

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Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

В частности, НАИС было оштрафовано на 784,249 тыс. грн за злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на общегосударственном рынке предоставления услуг по обеспечению доступа к реестру, которое заключалось в применении без объективных причин в равнозначных договорах с пользователями услуг по обеспечению доступа и пользования Реестрами, а именно - различных перечней услуг и размеров оплаты за них. Также на предприятие был наложен штраф в размере 480,725 тыс. грн за установление условий предоставления доступа нотариусам к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан только в случае оплаты услуги за подключение к этому реестру, которая уже была уплачена за подключение к Системам.

В ходе расследования установлено, что в связи с изменениями в законодательстве, согласно которым нотариусы обязаны при совершении нотариальных действий использовать сведения, в частности, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, в 2017 году НАИС взыскало с каждого из нотариусов средства в размере 1500 грн, при том, что большинство нотариусов уже были подключены к Системе и уже оплатили эту разовую услугу.

В АМКУ отмечают, что в ходе рассмотрения дела предприятие прекратило нарушения, а с 9 октября 2018 года в договорах, которые НАИС предлагает для заключения пользователям Единых и Государственных реестров, установлены одинаковые условия предоставления услуг по обеспечению доступа и пользования системами.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Антимонопольный комитет рекомендовал госпредприятию «Национальные информационные системы» обеспечить единые условия оплаты услуг по предоставлению доступа к государственным реестрам для всех субъектов, которые занимаются государственной регистрацией.

В середине июля 2018 года Антимонопольный комитет Украины в ходе расследования установил, что госпредприятие «Национальные информационные системы» (НАИС) имеет признаки монопольного (доминирующего) положения на общегосударственном рынке предоставления услуг по обеспечению доступа и пользования реестрами, держателем которых является Министерство юстиции Украины.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Национальные информационные системы» основано Министерством юстиции в мае 2015 года. Основной целью деятельности предприятия является техническое, технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения ведения автоматизированных систем Единых и Государственных реестров, создаваемых в соответствии с приказами Минюста, а также других электронных баз данных, создаваемых в соответствии с законодательством Украины, предоставление доступа физическим и юридическим лицам к автоматизированным системам Единых и Государственных реестров, обеспечение сохранности и защиты данных, содержащихся в автоматизированных системах Единых и Государственных реестров.