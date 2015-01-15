Рада приняла закон об адаптации украинских техстандартов к нормам ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, за Закон "О технических регламентах и оценке соответствия" (№ 1065) проголосовал 251 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившими силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

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Один из авторов законопроекта, народный депутат Александра Кужель (фракция «Батькивщина») отметила, что после его принятия Украина «полностью выполнит условия по определению техническими регламентами санитарных правил и норм, других правил, норм, стандартов, применение которых является обязательным в соответствии с соглашением о технических барьерах в торговле, которое является неотъемлемой частью соглашения об учреждении Всемирной торговой организации и обязательно для всех членов ВТО, в том числе и для Украины».

По словам Кужель, предполагается установить единые правовые и организационные принципы разработки, принятия и применения технических регламентов и процедур оценки соответствия, а также осуществления оценки соответствия.

Она отметила, что законом предусмотрено гармонизировать национальные правовые и организационные принципы деятельности в сфере технического регулирования с соответствующими нормами Соглашения о технических барьерах в торговле ВТО.

Председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк добавил, что принятие данного закона «упростит доступ украинских товаров на рынок ЕС».

Ранее УНИАН сообщал, что в июле Верховная Рада приняла закон о стандартизации.