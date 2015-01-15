В Минэкономразвития хотят обязать контролирующие органы публиковать информацию обо всех проверках

Соответствующий проект закона размещен на сайте Минэкономразвития.

Также представленный документ предусматривает создание интегрированной автоматизированной системы государственного контроля, которая будет являться электронной базой информации о проведенных проверках.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является повышение уровня защиты бизнеса и дополнительная дерегуляция экономики.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2014 года приняла за основу правительственный законопроект об упрощении условий ведения бизнеса в Украине.

В частности, законопроектом предполагается ликвидация разрешительных центров как отдельной составляющей центров предоставления административных услуг, улучшение качества и сокращение сроков предоставления административных услуг, отмена госрегистрации договоров коммерческой концессии, определение дифференцированной системы оплаты административных услуг в сфере госрегистрации вещных прав на имущество, создание Единого государственного адресного реестра.

Кроме того, законопроект предусматривает упрощение процедуры переоборудования и перепланировки жилых помещений, лишение органов центральной власти полномочий по согласованию проектов строительства объектов, которые влияют/могут влиять на состояние воздуха, а также по контролю над соблюдением законодательства о рекламе.

Также сообщалось, что Верховная Рада разрешила предпринимателям не использовать печати для оформления и ведения предпринимательской деятельности.