Вопрос информационной безопасности Украины также важен, как и развитие ее вооруженных сил - эксперты

Эксперты обратили внимание на то, что поднимая вопрос информационной безопасности , его искусственно сужают до проблем трансляции российских телеканалов или запрета российских сериалов. Вместе с тем на второй план уходят критически важные вопросы безопасности информационной инфраструктуры.

По словам президента «Интернет- Инвест» Александра Ольшанского в современном мире атомное оружие перестало быть главным фактором влияния. Сегодня доминирует так называемая концепция цифрового суверенитета. Признаком суверенитета является некий набор цифровых технологий, обладание инфраструктурой позволяющей проводить независимую информационную политику.Государство считается абсолютно независимым только имея собственную систему геопозиционирования, операционную систему, микропроцессор, поисковую машину, социальную сеть и еще некоторые технологии. В полном объеме цифровым суверенитетом обладает только одна страна, это США.

Эксперты обратили внимание на то, что кибератаки сегодня становятся новым способом ведения войны. Поэтому вопрос информационной безопасности также важен, как и развитие ее вооруженных сил. Убытки от кибератак могут быть катастрофическими: от элементарного отключения светофоров до выхода из строя всей телекоммуникационной структуры страны. Украина незащищена перед кибератаками извне, - говорят эксперты.

В Украине работает лишь один частный центр обработки данных отвечающий современным стандартам – дата центр «Парковый», а нужно минимум – семь. Основная проблема в неквалифицированности чиновников, отсутствии опыта работы в этой сфере и нехватке технического обеспечения. В Украине есть ІТ специалисты, но государство ничего не делает для их привлечения . «Украина в 2012 году заняла первое место в мире по сертифицированным IT-специалистам мастер левел. Украина опередила по этому показателю США и Японию. Для страны с такими показателями интелектуального потенциали не иметь ни одного собственного сервиса – это позор» - отметил Александр Ольшанский.

Напротив украинские ІТ компании сегодня выходят на мировые стандарты.У частных кампаний наработан опыт решения вопросов и обеспечения информбезопасности, поскольку с такими проблемами они столкнулись раньше. Как заявил исполнительный директор дата-центра «Парковый» Игорь Щербик, в этом году « государство должно повернуться в сторону частного бизнеса, создать такой инвестиционный климат, который позволит инвестициям оставаться в Украине, чтобы наша страна в ближайшие годы существенно продвинулась в развитии информационных технологий».

По мнению участников «круглого стола»Украине сегодня нужен единый орган координирующий все государственные проекты с точки зрения информационной безопасности.