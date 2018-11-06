ГПУ экстрадировала из Швейцарии в Украину экс-главу крупнейшего украинского агрохолдинга

Он разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах - около 800 миллионов гривень.

Генеральная прокуратура Украины экстрадировала из Швейцарии в Украину экс-директора крупнейшего украинского аграрного холдинга, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook.

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"Сегодня из Швейцарии в Украину передан экс-глава одного из самых крупных агрохолдингов, разыскиваемый за совершение мошенничества в особо крупных размерах - около 800 миллионов гривень", - написал Енин.

При этом на фото, которые разместил Енин на странице, видно, что из Швейцарии экстрадирован экс-гендиректор агрохолдинга "Мрия" Николай Гута, который в 2015 году был объявлен Интерполом в международный розыск по запросу украинской стороны из-за подозрений в мошенничестве.

Есенин отметил, что указанная экстрадиция усложнялась противодействием заинтересованных лиц не только в швейцарской, а и в украинской правоохранительных судебных системах.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Интерпол объявил в розыск 32-летнего Николая Гуту, сына основателей и совладельцев агрохолдинга "Мрия" Ивана и Клавдии Гута, из-за подозрений в мошенничестве.

в начале августа 2014 года агрохолдинг "Мрия" не смог выплатить около 130 миллионов долларов по своим обязательствам. По данным международного комитета кредиторов, задолженность "Мрии" перед всеми финансовыми кредиторами к моменту объявления дефолта составляла 1,3 миллиарда долларов.

После технического дефолта, объявленного в августе 2014 года, "Мрия" перешла под контроль кредиторов – крупнейших международных банков и инвестиционных фондов.

В феврале 2015 года был назначен новый топ-менеджмент "Мрии". Генеральным директором агрохолдинга был назначен Саймон Чернявский, который ранее возглавлял сельскохозяйственный HarvEast Holding.

31 января 2017 года комиссия при Министерстве юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации имущественных прав и бизнеса вернула крупному производителю сельскохозяйственной продукции агрохолдингу "Мрия" корпоративные права 10 юридических лиц и их земельные активы в размере 5 тысяч га, которые были незаконно выведены предыдущими собственниками компании.

По оценкам агрохолдинга "Мрия", в момент объявления дефолта предыдущими собственниками были выведены права аренды на землю размером 60 тыс. га и более 1 тыс. единиц техники, которые были переданы подставным юридическим лицам.

12 сентября 2018 года арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) заключила договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы "Мрия".

5 ноября арабская сельскохозяйственная инвесткомпания Salic, после получения необходимых разрешений Антимонопольного комитета Украины, завершила сделку по покупке агрохолдинга "Мрия".

Справка УНИАН. "Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тысяч гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тысяч тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки.