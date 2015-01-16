Гонтаревой не нравится размер ее заработной платы

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не согласна с размером своей заработной платы, которая в соответствии с действующим законодательством равняется семи минимальным заработным платам.

"Вы ее заморозили на уровне семи минимальных зарплат (около 10 тыс. грн – УНИАН). Я не соглашаюсь с такой зарплатой - не соглашаюсь ни я, ни правление НБУ… Надеемся, что Верховная Рада изменит", - заявила Гонтарева в ходе выступления в парламенте.

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Как сообщал УНИАН, сегодня глава Нацбанка Валерия Гонтарева выступила в парламенте с докладом о состоянии денежно-кредитной системы в целом и, в частности, о ситуации на валютном рынке.