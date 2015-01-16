В Киеве активисты требуют отставки руководителя «Ощадбанка»

При этом правоохранители не дали активистам провести факельное шествие, запланированное в рамках акции протеста, а само здание охраняли около сотни бойцов национальной гвардии и подразделений МВД, сообщают Экономические известия.

По словам координатора акции, сопредседателя профсоюзного объединения «Демократические профсоюзы Украины» Дмитрия Филипчука, глава государственного банка Пышный должен понести ответственность за противоправные действия.

«Недавно появилась информация о противоправных действиях, которые совершает господин Пышный как руководитель «Ощадбанка». Еще в ноябре Андрей Пышный пообещал закрыть отделения на территории "ДНР" и "ЛНР". Но 6 января в СМИ появились фото чека «Ощадбанка» из Луганска, что свидетельствует, что «Ощадбанк» свою деятельность на территории "ЛНР" не остановил», - отметил Филипчук.

Активистка Катерина Никитюк сообщила, что требования митингующих обоснованы, а заявления Пышного о прекращении деятельности «Ощадбанка» на территории неподконтрольной Украине - просто популизм. По её словам, общественные активисты готовы проводить акции протеста ежедневно, пока их требование об отставке главы государственного банка не будет выполнено.

Еще до начала акции представители правоохранительных органов заставили митингующих отдать факелы и шины, не пояснив причину таких действий. «У нас было с собой 30 факелов. Но в начале митинга подошли представители милиции и отобрали факелы, не предоставив объяснений», - рассказал корреспонденту координатор акции Дмитрий Филипчук.

Сам Пышный, вышел к митингующим, но так и не смог ответить на вопросы активистов по поводу работы «Ощадбанка» на востоке Украины, уровня своей зарплаты и критерии, по которым он занял пост главы «Ощадбанка». Также Пышный оставил без ответа вопрос активистов - зачем на мирную акцию потребовалось привлекать такое большое количество правоохранителей.