Cуд защитил интересы компании иностранного инвестора «Блок ЛТД» на Днепропетровщине несмотря на давление

5 ноября Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск компании с корейскими инвестициями ООО Фирма «Блок ЛТД». Тем самым суд признал незаконным и отменил решение Каменского городского совета от 22.06.2018 о предоставлении коммунальному предприятию «Экосервис» разрешения на разработку проекта отвода земельного участка для организации благоустройства по адресу: ул. Широкая, 351 в г. Каменское.

Дело в том, что именно по этому адресу на законных основаниях находится имущество ООО Фирмы «Блок ЛТД», в частности 22 млн тонн конверторных и мартеновских шлаков, переработкой которых и занимается предприятие на 83 гектарах земли. В 2013 году ООО Фирма «Блок ЛТД» приобрела сырьевые запасы в 22 млн тонн шлака по договору купли-продажи. ООО Фирма «Блок ЛТД» является компанией корейского инвестора Чой Хо Джина.

Стоит отметить, что согласно информации сайта Высшего совета правосудия судья по делу, Лилия Букина в конце октября подала жалобу Главе Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору о вмешательстве в профессиональную деятельность судьи. Речь идет о некоем информационном агентстве «Антикоррупционный правозащитный совет», представители которого неоднократно подавали запросы на получение информации о деятельности судьи Букиной и приходили в судебные заседания. Судья отмечает, что ранее никакого интереса к ее деятельности данная организация не проявляла, а вышеуказанные запросы связывает с рассмотрением спора между ООО Фирма «Блок ЛТД» и Каменским горсоветом. Интерес к деятельности судьи возник у «антикоррупционеров» после того, как судья приостановила действие решения горсовета, последствием которого могло быть лишение инвестора участка, на котором размещена его собственность.

В заявлении судья считает подобные действия «антикоррупционеров» способом давления на суд и созданием препятствий в осуществлении правосудия с целью принятия судом определенного решения, и, как это видно из заявления, в пользу власти.

Если факт давления на судью подтвердит прокуратура, «антикоррупционерам» грозит уголовная ответственность.

Напомним, ООО Фирма «Блок ЛТЛ» на протяжении длительного времени вынуждено бороться с незаконными попытками силового и административного захвата территории, на которой расположено предприятие и приобретенное сырье. Так, выданное Каменским горсоветом разрешение на разработку проекта отвода земли по ул. Широкая, 351 для размещения шлаковых отвалов, которые являются собственностью предприятия, было в последствии без предупреждения отменено тем же горсоветом. По мнению руководства предприятия, это было сделано из-за отказа иностранного инвестора «сотрудничать» с местной властью во главе с мэром Андреем Белоусовым. 25 мая текущего года Заводской суд Каменского вынес решение по делу № 208/5023/17 и, удовлетворив иск ООО Фирма «Блок ЛТД», признал незаконным решение Каменского горсовета об отмене ранее выданного разрешения. Однако несмотря на это решение суда, в июне нынешнего года горсовет своим новым решением разрешил КП «Экосервис» занять территорию «Блок ЛТД» якобы для «благоустройства», а на самом деле для «восстановления нарушенных земель, в том числе отработанных отвалов и их рекультивации».

Все это время ООО Фирма «Блок ЛТД» испытывает систематическое давление со стороны КП «Экосервис», местных чиновников и депутатов во главе с Игорем Лисничим, избранным от партии «Наш край», которые всячески препятствуют хозяйственной деятельности предприятия, что несколько раз сопровождалось силовыми атаками на территорию и имущество «Блок ЛТД», в том числе, с привлечением спецподразделений Нацполиции. Сотрудники предприятия были избиты, а имущество повреждено или полностью разрушено. По данным фактам заведено 5 криминальных производств, а ООО Фирма «Блок ЛТД» обратились в Генеральную прокуратуру.

Несмотря на это, никакой поддержки со стороны Днепропетровской ОГА иностранный инвестор не получает.