Баланс недели: иссякающие резервы, масштабная приватизация и российские угрозы

В начале недели Нацбанк сообщил, что золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 января 2015 года, по предварительным данным, составили 7,533 млрд долл., что на 24,4% меньше, чем на 1 декабря. При этом за 2014 год резервы сократились в 2,7 раза, обновив таким образом 11-летний минимум. В Нацбанке снижение золотовалютных запасов страны объясняют просто: отдавали валюту «Нафтогазу Украины» за импортированный природный газ, выходили с интервенциями на межбанковский валютный рынок, а также обслуживали валютный долг.

Кстати, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в 2015 году Украина должна выплатить по своим внешним обязательствам порядка 11 млрд долл. Несмотря на это, глава министерства финансов Украины Наталья Яресько уверяет, что Украине хоть и необходима финансовая помощь от международных партнеров, однако, страна не находится на грани банкротства и в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства.

На фоне падения золотовалютных резервов, на прошлой неделе Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 2,3% с 1%, озвученного в октябре прошлого года. По данным банка, падение экономики Украины в 2014 году составило 8,2%, что по мнению аналитоков во многом обусловлено геополитическим напряжением и российской военной агрессией, которая продолжит негативное давление на экономическое развитие всего региона восточной Европы и центральной Азии и в 2015 году.

Но оптимизма добавляет другой прогноз Всемирного банка: 2015 год может оказаться для Украины последним годом экономического спада, и уже в 2016 году украинская экономика начнет демонстрировать рост. В частности, рост экономики Украины в 2016 году составит порядка 3,5%, а в 2017 – 3,8%. Однако при этом ВБ признает, что это будет возможно только при условии проведения реформ, укрепления банковской системы и поддержке международных финансовых институтов.

«Долгосрочный рост в Украине возможен только при условии структурных изменений, включая развитие деловой среды и укрепление уязвимых банковских систем при поддержке Всемирного банка и Международного валютного фонда», - подчеркнули аналитики банка.

В то же время, по мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, запланированной финансовой помощи на 2015 год Украине будет мало. Она назвала критически необходимым предоставление Украине дополнительной финпомощи наряду с программой кредитования экономики страны по линии МВФ. Согласился с ней и всемирно-известный финансист Джордж Сорос, заявивший, что кредитную линию МВФ для Украины нужно увеличить на 13 млрд долл., реструктуризировать госдолг страны и помочь в выплате российских бондов на сумму 3 млрд долл., полученных Киевом во времена Януковича.

Россия требует миллиарды

Пока что Россия официально не предъявила Украине требований о досрочном возвращении трехмиллиардного кредита. Хотя угроза прозвучала из уст премьера РФ Дмитрия Медведева. «Одним из условий было не превышение уровня государственного долга Украины в 60% объемов ВВП. Сегодня это условие нарушено, поэтому, что бы не говорили руководители Украины, у нас есть основания требовать срочного погашения займа, то есть выполнения контрактных обязательств», - сказал он, пообещав, что решение по этому вопросу будет принято уже в ближайшее время.

Еще один тревожный звоночек для Украины озвучил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По его словам, российский газовый гигант намерен перенаправить транзит газа через Украину в Турцию с помощью нового газопровода, который планируется построить вместо "Южного потока".

«У меня была встреча с председателем правления "Газпрома" господином Миллером. На этой встрече я поделился с ним теми планами, которые существуют у Европейской комиссии по созданию Энергетического союза. И он в свою очередь сообщил о планах "Газпрома" перенести транспортировку газа, который сейчас идет через Украину по новому, будущему трубопроводу, который пойдет через Турцию. Честно говоря, для нас это было большой новостью», - сказал Шефчович.

В ответ Еврокомиссия заявила, что определит свою позицию по этому вопросу после детального изучения. А глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал блефом заявление «Газпрома» о планах перенаправить транзитные потоки.

«Принуждение европейских стран к закупкам российского газа на границе Турция – Греция вместо использования существующей инфраструктуры Украины – это отказ от прекрасно функционирующей и надежной системы в пользу многомиллиардных расходов на новую структуру, которые в конечном счете лягут на домохозяйства и предприятия Европы. Также это несет значительные технические риски, не предлагая каких-либо преимуществ: то же самое количество газа (которое поступает к европейским потребителям через Украину – УНИАН) будет передано, только через различные каналы. Таким образом, это лишь политический блеф», – подчеркнул Коболев.

Между тем, по данным оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», транзит российского газа через территорию Украины в страны ЕС за 2014 год упал на 29,1% по сравнению с 2013 годом - до 59,4 млрд куб. м.

Госпредприятия приватизируют

На прошлой неделе продолжилась эпопея в вопросе будущего отечественных госкомпаний. Так, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что для повышения эффективности государственного сектора экономики страны все государственные компании необходимо корпоратизировать.

«Конечно, все государственные компании в дальнейшем нужно корпоратизировать, чтобы у них были стандарты корпоративного управления, которые существуют на Западе. То есть наблюдательные советы создавать, институт независимых директоров создавать», - сказал Абромавичус.

При этом он отметил, что процесс корпоратизации должен включать в себя приведение процедуры составления финансовых планов в соответствие с мировой практикой, введение международной бухгалтерской отчетности, а также изменение структуры управления госпредприятиями в соответствии с современными корпоративными стандартами.

При этом Яценюк заявил, что приватизация не коснется предприятий, которые представляют стратегически важное значение для безопасности и экономики страны. Впрочем, несмотря на заверения премьера, Верховная Рада вернула на доработку правительственный законопроект, который предусматривал исключение из списка запрещенных к приватизации объектов 1251 предприятия из 1478. Причиной этого стало несогласие депутатов с предлагаемым правительством перечнем. К примеру, представители фракции «Батькивщина» в ходе заседания парламента заявили, что на сегодняшний день нельзя выносить на приватизацию «Укрзализныцю» и «Укрспирт».

А тем временем, Кабмин принял постановление, согласно которому будет сменено руководство 62 крупных государственных компаний, активы которых превышают 2 млрд грн или оборот которых составляет более 1,5 млрд грн. При этом глава Минэкономразвития отметил, что решения о смене руководства всех остальных государственных компаний будут приниматься министерствами, в ведомстве которых находится каждое конкретное предприятие, путем создания специальных комиссий. По его словам, на первом этапе подбора руководителей независимые рекрутинговые компании будут проводить открытый конкурс на замещение вакантных должностей в ключевых госкомпаниях. После определения круга потенциальных кандидатов специальная номинационная комиссия определит от двух до пяти кандидатур, после чего окончательное решение о назначении на должность будет принимать Кабмин.

«Цирк под куполом» или Какая зарплата у Гонтаревой?

Окончание прошедшей недели ознаменовалось долгожданным выступлением в Верховной Раде председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой. На радостях депутат Ляшко даже осыпал главу НБУ 100-долларовыми купюрами, перед началом ее выступления, сопровождая данный ритуал гневными выкриками об обесцененной национальной валюте.

К чести Гонтаревой, она отреагировала на такую выходку довольно сдержанно, отметив лишь, что не работает в Раде, поэтому не привыкла к такому «цирку». В то же время спикер парламента Владимир Гройсман поручил разобраться, не фальшивыми ли деньгами осыпал главу НБУ Ляшко, а в случае подтверждения этого привлечь депутата к ответственности. На этом шутки в Раде закончились и Гонтарева начала доклад.

Правда, выступление Гонтаревой депутатов мало интересовало. Профессионального разговора не получилось. Зал был полупустой. Как оказалось, «новые» и «старые» в это время лица бегали по залу и в пожарном порядке регистрировали и одновременно писали на коленях новый законопроект, предусматривающий снижение кворума проведения собраний акционеров.

А те, кто все-таки силой заставил себя слушать выступление главы НБУ, так ничего и не понял. Их вопросы показали – это разговор глухого с немым.

Так о чем говорила Гонтарева в Раде? О том, что в Украине полномасштабный финансовый кризис, который можно преодолеть только при жесткой бюджетной экономии и поддержке международных доноров. О том, что курс гривни - это зеркало происходящего в экономике государства, отражение состояния платежного баланса страны, и Национальный банк может только временно закрывать дисбалансы своими валютными резервами или вводить краткосрочные административные ограничения, однако не может самостоятельно справиться со всеми накопившимися в стране экономическими проблемами.

«Мог ли Национальный банк своими силами справиться с этими беспрецедентными вызовами? Есть ли хоть одна конституция в мире, которая возлагала бы исключительно на центральный банк страны ответственность за стабильность денежной единицы и оценивала бы не покупательную способность гривни, а ее курс к доллару США, евро или российского рубля? Такого нет ни в одной стране мира. Только консолидированная и солидарная ответственность всех веток власти может это сделать», - заявила Гонтарева.

В то же время, Гонтарева подчеркнула, что Нацбанк продолжит придерживаться политики гибкого курсообразования на валютном рынке и не намерен возвращаться к фиксированному курсу, который по мнению главы НБУ и привел к финансовой пропасти. По ее словам, рынок еще ищет равновесный курс гривни к другим валютам, но колебания курса уже достаточно умеренные. Гонтарева добавила, что в настоящее время спрос на валюту со стороны населения превышает предложение в сотни раз и призвала население не покупать валюту, дабы не создавать панику на рынке. Относительно «черного» валютного рынка Гонтарева сказала, что он будет существовать до снятия ограничений на рынке, поскольку до этого момента будут оставаться повышенный спрос на валюту и структуры, желающие на этом заработать. В то же время она заверила, что именно установленные Нацбанком жесткие ограничения препятствуют выведению капитала за рубеж.

Не избежала Гонтарева и одного из наиболее популярного в последнее время вопроса о своей зарплате. Как выяснилось, глава НБУ получает около 10 тыс. грн в месяц. «Я не соглашаюсь с такой заработной платой», - сказала Гонтарева, выразив надежду, что парламент снимет ограничения на зарплату.

На этом «цирк под куполом» и завершился.

Виктор Нагорский (УНИАН)