Президента и правительство призвали принять Доктрину экономической безопасности Украины

Доктрина должна поставить целью ликвидацию нелегального бизнеса и формирования категорического нетолерантности общества к теневикам как причине всех экономических проблем страны.

Участники конференции “Корпоративная безопасность” обратились к президенту, правительству и парламенту относительно необходимости принятия Доктрины экономической безопасности Украины.

Об этом пишет издание Бизнес.

Как отмечает издание, главной задачей Доктрины определено формирование нулевой толерантности к теневому рынку и поддержке «белого» бизнеса.

“В обращении говорится о том, что «Доктрина должна поставить целью ликвидацию нелегального бизнеса и формирования категорического нетолерантности общества к теневиков как причины всех экономических проблем страны. Одновременно необходимо создавать положительный имидж легального конкурентного бизнеса с целью его расширения и наполнения государственного бюджета», - передает издание.

Участники мероприятия убеждены, что дальнейшее умолчание данной проблематике создает опасность существованию украинского государства.

«До конца текущего года инициативной группе в составе представителей легального конкурентного бизнеса и активных членов общества, глубоко понимающих суть опасности для государства распространения нелегального черного бизнеса, создать такой проект Доктрины экономической безопасности государства и передать его президенту, премьер-министру Украины и председателю Верховной Рады для принятия в качестве приоритета государственной экономической политики до момента полной ликвидации нелегального бизнеса в стране», - говорится в тексте документа.

Обращение было обсуждено и принято участниками III Конференции «Корпоративная безопасность», которая состоялась 8 ноября при поддержке Американской торговой палаты в Украине (ACC), юридической компании Sayenko Kharenko и Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины.

Среди участников конференции - владельцы бизнеса, члены наблюдательных советов, члены совета директоров, руководители служб безопасности, юридических департаментов, представители иностранных посольств и международных организаций, профильных международных ассоциаций.