Крупнейшим источником коррупции в Украине является госсектор - генпрокурор

По словам Луценко, из более 3 тысяч госпредприятий 60% официально не прибыльные для государства, но "для своих партийных боссов они очень прибыльные".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что самым большим источником коррупции в Украине является неоправданно большой государственный сектор.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

"Коррупцию в любой стране, в нашей тем более, нужно преодолевать не только карательными методами, а совместной работой всей власти", - заявил генпрокурор.

Он отметил, что уровень коррупции был резко снижен, когда была введена система Prozorro в сфере государственных закупок.

"Лично я считаю, что самым большим источником коррупции в Украине является неоправданно большой государственный сектор: более трех тысяч государственных предприятий, 60% которых официально не прибыльные - это и есть главный источник коррупции, потому что эти предприятия не прибыльные для государства, а для своих партийных боссов они очень прибыльные", - убежден генпрокурор.

"Большая приватизация - это единственный немедленный ответ на борьбу с коррупцией в нашей стране. Уверен, что она заменит тысячу осужденных коррупционеров и сотню "крупной рыбы", - подчеркнул Луценко.

По словам генпрокурора, государственный сектор должен быть сокращен на открытых аукционах в рамках приватизации, чтобы принести средства в бюджет и обеспечить эффективного собственника. "Иного пути преодоления массовой коррупции, которая держит всю политическую, партийную систему страны, я не вижу", - сказал Луценко.