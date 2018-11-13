Выборы в 2019 году могут замедлить структурные реформы в Украине – ЕБРР

Как отмечается, экономический рост в Украине набирает обороты, однако остается "скромным".

Президентские и парламентские выборы в следующем году могут замедлить проведение ключевых структурных реформ в Украине.

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Об этом сообщается в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Согласно отчету, перспективы роста украинской экономики зависят от скорости реализации ключевых структурных реформ и от потребностей внешнего рефинансирования.

"Ожидается, что ВВП Украины вырастет на 3,5% в 2018 году и на 3% процента в 2019 году, хотя политико-экономическая ситуация может стать менее благоприятной для структурных реформ в преддверии нового избирательного цикла в 2019 году", - указывается в отчете.

Как отмечается, экономический рост в Украине набирает обороты, однако остается "скромным". Одним из факторов является усиление эмиграции людей трудоспособного возраста.

"Это привело к появлению давления на рынке труда и ведет к замедлению промышленного производства", - говорится в документе.

Украине необходимо рефинансировать валютные обязательства государственного долга, которые должны быть уплачены в 2018-2019 годах, не привлекая валютные резервы, чтобы поддерживать доверие инвесторов и укреплять среднесрочные перспективы.

"Украине необходимо сохранить макроэкономическую стабильность. Сотрудничество с МВФ остается жизненно важным. Страна нуждается в продолжении поддержки МВФ, доноров и последовательном доступе к международным рынкам капитала для решения обязательств по оплате долговых обязательств в иностранной валюте, подлежащих погашению в 2018-20 годах", - говорится в отчете.

Также указывается, что Украине следует активизировать реализацию недавно принятых законов в секторе энергетики. В частности, речь идет об отделении газотранспортной системы от компании "Нафтогаз", создании газовой биржи и завершении корпоратизации в государственных компаниях.

В то же время, стране необходимо энергично проводить реформу государственных банков.

"Акцент должен быть сделан на проведении реформы корпоративного управления и преобразовании государственных банков, что приведет к их приватизации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%.